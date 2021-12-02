Premier Lig’in iki devi bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İki ekibin karşı karşıya gelecekleri müsabaka Old Trafford’da oynanacak. İşte maça ilişkin detaylar...

MANCHESTER UNITED - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Arsenal maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 23:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak

MANCHESTER UNITED'IN EKSİKLERİ!

Yükselişe geçmek isteyen Manchester United'ın Arsenal karşısında Paul Pogba, Raphael Varane, Luke Shaw, Edinson Cavani oynayamayacak.

ARSENAL'İN EKSİKLERİ!

Manchester United karşısında Arsenal'in kadrosunda Granit Xhaka, Sead Kolasinac, Bukayo Saka gibi yıldız isimler yer almayacak.