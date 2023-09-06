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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United Antony açıklaması! - Futbol Haberleri

        Manchester United Antony açıklaması!

        Manchester United, 95 milyon euro bonservis ödediği yıldız oyuncusu Antony'nin karıştığı iddialar ve polis soruşturması üzerine bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:42
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        Brezilya basınında çıkan haberlerde; Antony'nin eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e şiddet uyguladığı iddia edildi. Haberlere göre; Antony eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e tehdit edici mesajlar gönderdi ve kafasında ve ellerinde yaralar bulunduğu iddia edildi.

        Brezilya kadrodan çıkardı

        Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında polis soruşturması açılan Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurdu.

        Manchester United'dan açıklama

        Manchester United, bu gelişmelerin ardından şu açıklamayı yaptı:

        "Kulüp, Antony hakkındaki iddiaları kabul etmekte ve polisin soruşturma yürüttüğünü belirtmektedir. Daha fazla bilgi edinilmedikçe kulüp başka bir yorum yapmayacaktır. Kulüp olarak bu konuyu ciddiyetle ele alıyor, bu iddiaların ve ardından yapılacak bildirimlerin ististmardan kurtulanlar üzerinde yaratacağı etkiyi göz önünde bulunduruyoruz."

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