Manchester United Antony açıklaması!

Brezilya basınında çıkan haberlerde; Antony'nin eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e şiddet uyguladığı iddia edildi. Haberlere göre; Antony eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e tehdit edici mesajlar gönderdi ve kafasında ve ellerinde yaralar bulunduğu iddia edildi.

Manchester United'dan açıklama

Manchester United, bu gelişmelerin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Kulüp, Antony hakkındaki iddiaları kabul etmekte ve polisin soruşturma yürüttüğünü belirtmektedir. Daha fazla bilgi edinilmedikçe kulüp başka bir yorum yapmayacaktır. Kulüp olarak bu konuyu ciddiyetle ele alıyor, bu iddiaların ve ardından yapılacak bildirimlerin ististmardan kurtulanlar üzerinde yaratacağı etkiyi göz önünde bulunduruyoruz."