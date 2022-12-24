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Manchester United 4 futbolcusuyla sözleşme uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Diogo Dalot, Fred, Marcus Rashford ve Luke Shaw'un sözleşmelerini 1'er yıl uzattı.

Giriş: 24.12.2022 - 18:58 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester United 4 futbolcusuyla sözleşme uzattı
AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, dört futbolcusunun sözleşmesini birer yıl uzattı.

Teknik direktör Erik ten Hag, Haziran 2023'te serbest kalacak Diogo Dalot, Fred, Marcus Rashford ve Luke Shaw'un sözleşmelerinin bir yıl uzatıldığını doğruladı.

Hollandalı teknik adam, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde dört oyuncunun da takımda kilit rollere sahip olduğunu belirterek, "Takım doğru yönde ilerliyor ve bu futbolcular da büyük katkı sağlıyor. Uzun süreli bir takım kurmak istiyoruz ve bu oyuncular bunun bir parçası olmalı." ifadelerini kullandı.

Manchester United, Dünya Kupası sonrası ilk maçında 27 Aralık Salı günü sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak.

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