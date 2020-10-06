İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun ocak ayında Manchester United kadrosuna katılacağı belirtildi.

Gelecek vadeden genç futbolcular arasında gösterilen Diallo, Atalanta formasıyla Serie A'da geçen sezon 3 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.