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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United: 1 - Brighton: 4 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester United: 1 - Brighton: 4 MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 5. hafta maçında Manchester United, evinde Brighton Hove Albion'a 3-1 mağlup oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:33 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:33
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        Manchester United'a Brighton şoku!
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        Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki rakibi Manchester United, Premier Lig’de haftayı mağlubiyetle kapattı. Manchester ekibi, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Old Trafford’da Brighton Hove Albion’u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Brighton, 20. dakikada Danny Welbeck’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın 53. dakikasında mavi-beyazlılar, Pascal Gross’un golüyle farkı 2’ye çıkardı. 71. dakikada bu sefer Joao Pedro ağları sarstı ve konuk ekip skoru 3-0 yaptı. 73. dakikada Manchester United, Hannibal Mejbri’nin bulduğu golle skoru 3-1’e getirdi. Mücadele 3-1 Brighton üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Brighton puanını 12’ye yükseltirken, Manchester United ise 6 puanda kaldı.

        Öte yandan yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır da Brighton maçında yedekler arasında yer aldı.

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