Manchester derbisinden zafer City'nin!

Manchester United: 0- Manchester City: 3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 3-0 yendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United, 10. hafta mücadelesinde Manchester City'yi ağırladı.
Guardiola yönetimindeki City, 26 ve 49. dakikalarda Erling Haaland ile 80. dakikada Phil Foden'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Manchester City, Old Trafford'da 31 yıl sonra penaltıdan gol bularak bir seriyi kırmış oldu.
Bu sonucun ardından Manchester City, 24 puana yükseldi ve lider Tottenham'ı 2 puan geriden takibini sürdürdü. Ligde 2 maç aranın ardından kaybeden Manchester United, 15 puanda kaldı ve zirveden 11 puan uzağa düştü.
Manchester United, gelecek hafta Fulham deplasmanına gidecek. Manchester City ise sahasında Bournemouth'u konuk edecek.