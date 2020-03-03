Manchester City Kulübü, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Couto ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Couto, 18 yaşına gireceği haziran ayından itibaren Manchester City kadrosuna dahil olabilecek.

Sağ bekte görev yapan genç futbolcu, geçen yıl Brezilya Milli Takımı ile FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.