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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, sırtından ameliyat edildi - Futbol Haberleri

        Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, sırtından ameliyat edildi

        İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın sırtından ameliyat edildiği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:10 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:10
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        Guardiola ameliyat oldu!
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        İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın sırtından ameliyat edildiği ve tecrübeli çalıştırıcının 4-16 eylül tarihlerindeki milli maç arasından sonra takımın başında yer alabileceği duyuruldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Pep Guardiola, bugün sırt probleminden dolayı rutin bir ameliyata alındı." denildi.

        52 yaşındaki İspanyol teknik adamın son dönemde şiddetli sırt ağrısı çektiği belirtilerek, "Acil ameliyat için Barselona'ya uçtu ve operasonu başarılı geçti. Pep artık Barselona'da iyileşip rehabilite edilecek." ifadeleri kullanıldı.

        Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo'nun takımın başında bulunacağı aktarıldı.​​​​​​​

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