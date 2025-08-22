Manchester City, Ruben Dias ile sözleşme yeniledi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Portekizli stoperi Ruben Dias ile 4 yıllık yeni s&ouml;zleşme imzaladı. Kul&uuml;pten yapılan a&ccedil;ıklamada, beş yıl &ouml;nce takıma katılan ve son d&ouml;nemdeki başarılarda &ouml;nemli pay sahibi olan 28 yaşındaki futbolcuyla 2029 yılına kadar s&ouml;zleşme imzalandığı kaydedildi. Benfica dan transfer edilen Dias, t&uuml;m kulvarlarda 223 ma&ccedil;a &ccedil;ıktığı Manchester City formasıyla 4 Premier Lig, birer kez de Federasyon Kupası, Lig Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA S&uuml;per Kupa ve FIFA Kul&uuml;pler D&uuml;nya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Portekizli futbolcu, kul&uuml;b&uuml;n sitesine yaptığı a&ccedil;ıklamada, Bug&uuml;n inanılmaz mutluyum. Manchester City, olmak istediğim yer. Sporun zirvesinde, kupalar i&ccedil;in m&uuml;cadele eden bir kul&uuml;p. Kul&uuml;b&uuml;n hedefleri benim hedeflerimle m&uuml;kemmel bir uyum i&ccedil;inde ve bir futbolcu olarak bundan daha iyi bir şey olamaz. Burada kazandığımız kupaları ve oynadığımız futbolu d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;mde, başka bir yerde oynamayı hayal edemiyorum. ifadelerini kullandı.