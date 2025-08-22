Habertürk
        Haberler Spor Transfer Manchester City, Ruben Dias ile sözleşme yeniledi! - Futbol Haberleri

        Manchester City, Ruben Dias ile sözleşme yeniledi!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 28 yaşındaki savunmacısı Ruben Dias ile yeni sözleşme imzaladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 13:23 Güncelleme: 22.08.2025 - 13:23