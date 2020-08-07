UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları bugün oynanıyor, Manchester City 2-1'in rövanşında Real Madrid'i konuk ediyor.

MANCHESTER CITY - REAL MADRID

SAAT: 22.00

HAKEM: Felix Brych

STAT: Etihad

YAYIN: beIN SPORTS 1

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Foden, Sterling, Jesus

YEDEKLER: Bravo, Stones, Otamendi, Garcia, Harwood-Bellis, Palmer, Zinchenko, Bernardo Silva, David Silva, Mahrez, Doyle, Bernabe

TEKNİKDİREKTÖR: Pep Guardiola

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Varane, Militao, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

YEDEKLER: Areola, Suarez, Nacho, Marcelo, Javi Hernandex, Valverde, Asensio, Brahim Diaz, Isco, Jovic, Vinicius Junior

TEKNİKDİREKTÖR: Zinedine Zidane

Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriyecek.

Daha önce mart ayında oynanan son 16 turu rövanş maçları sonucu İtalya'nın Atalanta, Almanya'nın Leipzig, İspanya'nın Atletico Madrid ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları çeyrek finale yükselmişti.

İLK MAÇTA NELER OLDU?

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Real Madrid, 60. dakikada Isco'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Manchester City, 78. dakikada Gabriel Jesus ve 83. dakikada penaltıdan Kevin de Bruyne'ün golleriyle maçı 2-1 kazanarak rövanş öncesi önemli skor avantajı elde etti.

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, rakibine yaptığı faulün ardından 86. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sahada kaldı.