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Manchester City - RB Leipzig maçı CANLI YAYIN

Manchester City - RB Leipzig maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden Manchester City, sahasında Alman ekibi RB Leipzig'i konuk ediyor. İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk müsabaka 1-1 beraberlikle sona ermişti. Manchester City - RB Leipzig maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 14.03.2023 - 22:51 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester City - RB Leipzig maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

22' (pen.) 24', 45+2' Haaland

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Manchester City, son 16 turu rövanş maçında RB Leipzig'i konuk ediyor.

Manchester City: Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodri, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo, Grealish, Haaland

RB Leipzig: Blaswich, Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum, Laimer, Kampl, Szoboszlai, Haidara, Forsberg, Werner

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İlk maçta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Guardiola'nın öğrencileri, İngiltere'deki rövanştan galibiyetle ayrılıp çeyrek final biletini almak istiyor.

Alman ekibi Leipzig ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde...

PORTO - INTER

Devler Ligi'nde gecenin diğer son 16 turu maçında ise Porto ile Inter kozlarını paylaşıyor.

Porto: Diogo Costa, Pepe, Fabio Cardoso, Marcano, Zaidu, Grujic, Uribe, Eustaquio, Galeno, Taremi, Evanilson

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko

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İtalya'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Inter, Dragao Stadı'ndaki mücadelede skor avantajını koruyup son 8'e kalmayı planlıyor. Portekiz devi Porto ise taraftarı önünde turlamak istiyor.

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