22' (pen.) 24', 45+2' Haaland
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Manchester City, son 16 turu rövanş maçında RB Leipzig'i konuk ediyor.
Manchester City: Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodri, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo, Grealish, Haaland
RB Leipzig: Blaswich, Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum, Laimer, Kampl, Szoboszlai, Haidara, Forsberg, Werner
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İlk maçta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Guardiola'nın öğrencileri, İngiltere'deki rövanştan galibiyetle ayrılıp çeyrek final biletini almak istiyor.
Alman ekibi Leipzig ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde...
PORTO - INTER
Devler Ligi'nde gecenin diğer son 16 turu maçında ise Porto ile Inter kozlarını paylaşıyor.
Porto: Diogo Costa, Pepe, Fabio Cardoso, Marcano, Zaidu, Grujic, Uribe, Eustaquio, Galeno, Taremi, Evanilson
Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko
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İtalya'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Inter, Dragao Stadı'ndaki mücadelede skor avantajını koruyup son 8'e kalmayı planlıyor. Portekiz devi Porto ise taraftarı önünde turlamak istiyor.