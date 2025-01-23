Manchester City, Omar Marmoush'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan 25 yaşındaki Mısırlı forvet Omar Marmoush'u transfer ettiğini duyurdu. İngiliz kulübünün Marmoush için Alman ekibine 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "25 yaşındaki Mısırlı forvet, 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu; bu da kulüpte 2029 yazına kadar kalacağı anlamına geliyor." denildi.

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Bundesliga ekibindeki ilk sezonunda (2023-2024) tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada 17 gol atan Marmoush, bu sezonun ilk yarısında ise 26 maçta 20 gol kaydedip 14 asist yaptı.

Mısırlı forvet, 35 kez de milli formayı giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.