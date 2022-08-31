Yaklaşık 903 milyon Euro'luk kadrosuyla emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Manchester City 5. haftada da kazanmak istiyor. Pep Guardiola yönetimindeki başarılı ekip bu haftaya kadar namağlup geldi. Peki, Manchester City Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte heyecanla beklenen maç hakkında merak edilenler...