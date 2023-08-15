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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'den kötü haber! - Futbol Haberleri

        Kevin De Bruyne'den kötü haber!

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'ün sakatlığından dolayı birkaç ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 18:20
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        De Bruyne'den kötü haber!
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        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Süper Kupa'da karşılaşacakları Sevilla maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Premier Lig'in ilk haftasında oynanan Burnley maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin De Bruyne ile ilgili bilgiler de veren Guardiola, "Kevin de Bruyne'ün sakatlığı ciddi, birkaç ay sahalardan uzak olacak. Alternatiflerimiz var. Yeri doldurulamaz ama yetenekli oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

        Belçikalı orta sahanın ameliyat olup olmayacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde karar verileceği belirtildi.

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