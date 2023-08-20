Manchester City - Newcastle United: 1-0 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, 2. haftada ağırladığı Newcastle United'ı Julian Alvarez'in golüyle 1-0 mağlup etti. Guardiola'nın ekibi böylece puanını 6'ya çıkardı.
Giriş: 20.08.2023 - 00:28
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Manchester City, Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 31. dakikada Julian Alvarez'in golüyle galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla ikide iki yapan Manchester City, 6 puana ulaştı. Newcastle United ise 3 puanda kaldı.