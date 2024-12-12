ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

Manchester United ile Manchester Cıty tüm yarışmalarda 193 maç oynadı. Kırmızı- şeytanlar 79 kez kazanırken, Manchester City 60 defa üstünlük sağladı. Kalan 54 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İngiltere'deki en başarılı kulüpler arasında olan bu iki takım toplamda 100 kupa kazandı. 68 kupayı Manchester United müzesine götürürken 32'sini Manchester City kazandı.