ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

Manchester United ile Manchester Cıty tüm yarışmalarda 190 maç oynadı. Kırmızı- şeytanlar 78 kez kazanırken, Manchester City 59 defa üstünlük sağladı. Kalan 53 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İngiltere'deki en başarılı kulüpler arasında olan bu iki takım toplamda 98 kupa kazandı. 67 kupayı Manchester United müzesine götürürken 31'ini Manchester City kazandı.