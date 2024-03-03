Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig'in 27'nci haftasında Manchester City evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Zirve yarışında Liverpool'un gerisinde kalan Manchester City, Manchester United engelini aşmak istiyor. Manchester United ise zorlu deplasmandan üç puanı alarak Avrupa potasında yer almayı hedefliyor. Peki, Manchester City- Manchester United maçı ne zaman?
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Manchester derbisi için heyecan sürüyor. Premier Lig'de son şampiyon Manchester Cıty, ezeli rakibi Manchester United'ı konuk ediyor. Etihad Stadı'nda oynanacak maç öncesinde futbolseverler, karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Manchester Cıty- Manchester United maçı ne zaman? İşte, detaylar...
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MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City - Manchester United derbisi 3 Mart Pazar (bugün) saat 18:30’da başlayacak.
Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.
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MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Manchester Cıty: Ederson, Walker, Stones, Dias, Ake, Foden, Silva, De Bruyne, Rodri, Doku, Haaland
Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Evans, Lindelöf, Antony, Casemiro, Fernandes, Mainoo, Garnacho, Rashford
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ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Manchester United ile Manchester Cıty tüm yarışmalarda 190 maç oynadı. Kırmızı- şeytanlar 78 kez kazanırken, Manchester City 59 defa üstünlük sağladı. Kalan 53 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İngiltere'deki en başarılı kulüpler arasında olan bu iki takım toplamda 98 kupa kazandı. 67 kupayı Manchester United müzesine götürürken 31'ini Manchester City kazandı.
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MANCHESTER CITY SON DURUM
Manchester City 27'nci hafta öncesinde topladığı 59 puanla lider Liverpool’un 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Guardiola’nın en dikkat çeken oyuncusu Erling Haaland olurken bu sezon rakip fileleri 17 kez sarstı.
Manchester City oynadığı 26 mücadelede 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
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MANCHESTER UNITED SON DURUM
Manchester United haftaya topladığı 44 puanla 6'ncı sırada girdi. Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda 10 mağlubiyet alan kırmızı- şeytanlar, rakip fileleri 36 kez sarsarken kalesinde de 36 gol gördü.
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