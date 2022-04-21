Manchester City liderliğini sürdürdü

Liverpool ile zirve mücadelesi veren Manchester City, puan tablosunun orta sıralarındaki Brighton'ı konuk etti.

Son şampiyon Manchester City, Mahrez'in 53, Foden'ın 65 ve Bernardo Silva'nın 82. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Puanını 77'ye çıkaran Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

LONDRA DERBİSİNİ ARSENAL KAZANDI

Ligin 25. haftasından kalan erteleme maçında ise puan tablosunun 3. basamağındaki Chelsea, 5. sıradaki Arsenal'ı ağırladı.

Arsenal, başkent ekipleri arasındaki mücadeleyi, Nketiah'ın 13 ve 57, Smith Rowe'un 27, Bukayo Saka'nın (penaltıdan) 90+2'nci dakikada attığı gollerle 4-2 kazandı.

Chelsea'nin golleri ise 17. dakikada Werner ve 32. dakikada Azpilicueta'dan geldi.

Arsenal puanını 57'ye yükseltirken, Chelsea 62 puanda kaldı.