Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United'ı konuk etti. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu. 8. dakikada Foden, 13. dakikada Grealish 32. dakikada ise De Bruyne attıkları gollerle City'yi 3-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Manchester City 49'da Mahrez 62'de De Bruyne 74'te Stones 78'de ise Ake ile dört gol daha buldu ve skor 7-0'a geldi.

Daha önce RB Leipzig'i 6-3, Norwich City ile Arsenal'i ise 5-0'lık skorlarla deviren Manchester City, bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. City ayrıca Guardiola yönetiminde daha önce Schalke 04'ü de 2018-19'da 7-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı.