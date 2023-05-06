Manchester ekibi bu galibiyetle puanını 82'ye çıkarırken, Arsenal 78 puanla ikinci sırada yer alıyor. Leeds United ise 30 puanla 17. sırada bulunuyor.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leeds United'ı Etihad Stadı'nda ağırlayan Manchester City, 19 ve 27. dakikalarda İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle sahadan üç puanla ayrıldı. Konuk takımın tek golünü 85. dakikada Rodrigo kaydetti.

Günün diğer maçlarında Tottenham, Crystal Palace'ı, Wolverhampton da Aston Villa'yı 1-0'lık skorlarla yendi.

11 Mart'tan bu yana çıktığı 9 maçı da kazanamayan Chelsea, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.