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Manchester City - Leeds United: 2-1 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, sahasında Leeds United'ı 2-1 mağlup ederek ikinci sıradaki Arsenal'le arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. City'ye galibiyeti getiren golleri Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan kaydetti.

Giriş: 06.05.2023 - 19:33 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester City - Leeds United: 2-1 (MAÇ SONUCU)
AA

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, sahasında Leeds United'ı 2-1 yendi.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leeds United'ı Etihad Stadı'nda ağırlayan Manchester City, 19 ve 27. dakikalarda İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle sahadan üç puanla ayrıldı. Konuk takımın tek golünü 85. dakikada Rodrigo kaydetti.

İlkay Gündoğan, 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Manchester ekibi bu galibiyetle puanını 82'ye çıkarırken, Arsenal 78 puanla ikinci sırada yer alıyor. Leeds United ise 30 puanla 17. sırada bulunuyor.

CHELSEA GALİBİYETİ HATIRLADI

11 Mart'tan bu yana çıktığı 9 maçı da kazanamayan Chelsea, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Londra ekibinin gollerini 9. dakikada Conor Gallagher, 82. dakikada Benoit Badiashile ve 86. dakikada Joao Felix atarken, ev sahibi ekibin tek golü 21. dakikada Matias Vina'dan geldi.

Günün diğer maçlarında Tottenham, Crystal Palace'ı, Wolverhampton da Aston Villa'yı 1-0'lık skorlarla yendi.

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