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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 6-1 yendi - Futbol Haberleri

        Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 6-1 yendi

        İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 6-1 mağlup etti. Manchester City, bu galibiyetle puanını 27'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Tottenham'dan devraldı. Konuk ekip ise 6 puanda kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:38
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        İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 6-1 mağlup etti.

        Ligin 11. haftasında, liderlik için sahaya çıkan son 3 sezonun şampiyonu Manchester City, kümede kalma mücadelesi veren Bournemouth'u, Etihad Stadı'nda ağırladı.

        Karşılaşmayı baştan sona önde götüren ev sahibi ekip, 30. dakikada Jeremy Doku, 33. ve 83. dakikalarda Bernardo Silva, 37. dakikada Manuel Akanji, 64. dakikada Phil Foden, 88. dakikada Nathan Ake'nin ağları sarsmasıyla rakibini 6-1 mağlup etti. Bournemouth'un tek golünü, 74. dakikada Luis Sinisterra kaydetti.

        Manchester City, bu galibiyetle puanını 27'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Tottenham'dan devraldı. Konuk ekip ise 6 puanda kaldı.

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