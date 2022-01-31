Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda River Plate ile anlaşmaya varıldığı ve Arjantinli forvet ile 5,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiltere basınına göre, Arjantin Milli Takımı'nda 5 maçta görev alan Alvarez'in bonservisi için Manchester City, sözleşme fesih bedeli 18 milyon sterlin ödedi.

Sezon sonuna kadar kiralık olarak River Plate forması giymeye devam edecek Alvarez, Arjantin temsilcisinde 96 karşılaşmada 36 gole imza attı.