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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında İstanbul'da oynanacak finalde belli oluyor. SAAT: 22.00

HAKEM: Szymon Marciniak - Polonya

YAYIN: TV 8, EXXEN

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı MANCHESTER CITY: Emerson, Ruben Dias, Ake, Akanji, Stones, Rodri, İlkay, Grealish, De Bruyne, Bernardo Silva, Haaland INTER: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Di Marco, Dzeko, Lautaro Martinez MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

MANCHESTER CITY İLK, INTER DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE "Devler Ligi" finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor. İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.

72 BİN TARAFTAR UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı. Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak.

KUPA İLK KEZ BİR TÜRK FUTBOLCUNUN ELİNDE Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Manchester City'de İlkay Gündoğan 12, Inter'de Hakan Çalhanoğlu ise 11 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü. Bu karşılaşmalarda her iki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi.

İSTANBUL'DA İKİNCİ İNGİLİZ - İTALYAN FİNALİ UEFA Şampiyonlar Ligi finaline tarihte ikinci kez ev sahipliği yapan İstanbul'da yine İngiliz ve İtalyan takımları kozlarını paylaşıyor. Inter, İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ın ardından final oynayacak ikinci İtalyan takımı. İstanbul'daki ilk finalde kupayı kazanan Liverpool'un ardından başka bir İngiliz takımı Manchester City de ikinci finalde kupayı kazanma mücadelesi veriyor.

Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2005 yılında oynanan finalde İtalya'nın Milan ile İngiltere'nin Liverpool takımları karşı karşıya gelmişti. Milan'ın ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı müsabakayı 3-3'lük skorla uzatma bölümüne ve penaltılara taşımayı başaran Liverpool, rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.

MANCHESTER CITY TARİHİNİN İLK ZAFERİ PEŞİNDE UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 14 kupayla en başarılı takımı Real Madrid'i eleyen Manchester City, 2021 yılının ardından turnuvada ikinci kez son iki takım arasına kaldı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yolunda 12 maça çıkan Manchester City, 7 galibiyet 5 beraberlik aldı. Final maçında da kupayı kazanması durumunda İngiliz ekibi sezonu mağlubiyet almadan tamamlayacak. Manchester City, finale kadar kaydettiği 31 gol ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor. Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, bu sezon golleriyle takımını sırtlıyor.

22 yaşındaki Norveçli golcü, bu sezon İngiliz takımının formasıyla sahaya çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi maçında 12 gol, 1 asist kaydetti. Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole, hem en genç hem de en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Manchester City'de Kevin De Bruyne de öne çıkan futbolcular arasında yer alıyor. Belçikalı orta saha oyuncusu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 2 gol dışında 7 de asist yaptı. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ise 12 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü. Bu karşılaşmalarda Gündoğan, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

INTER 2010'DAN SONRA İLK KEZ FİNALDE İtalyan temsilcisi Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2010 sezonundan bu yana ilk kez finale yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi’ni daha önce 3 kez kazanan Inter, 6. kez bu kupada final oynayacak. İtalyan teknik adam Simone Inzaghi, Inter'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyan ilk İtalyan teknik direktör olma mücadelesi verecek. Inter'in önceki şampiyonlukları Fransız Helenio Herrera (1964 ve 1965) ve Portekizli Jose Mourinho (2010) ile geldi.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yolunda 12 maça çıkan Inter, 7 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Inter'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçta Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, 4 gol atarken Lautaro Martinez, Nicolo Barella ve Romelu Lukaku ise 3'er gol kaydetti. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 11 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü. Bu karşılaşmalarda milli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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