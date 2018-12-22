İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında rakiplerine mağlup olan Manchester City ve Chelsea şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Zirve yarışında Liverpool'u bir puan geriden takip eden son şampiyon Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti.

Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın 27. dakikada attığı golle öne geçen Manchester temsilcisi, 33. dakikada Jeffrey Schlupp, 35. dakikada Andros Townsend ve 51. dakikada Luka Milivojevic'in penaltı golleriyle seyircisinin önünde 3-1 geriye düştü.

Ev sahibi ekip 85. dakikada Kevin de Bruyne'nin golüyle umutlansa da kalan bölümde Londra ekibi skoru korumasını bildi ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İkinci sıradaki Manchester City, bu mağlubiyetin ardından 44 puanda kalırken, lider Liverpool ile arasındaki puan farkı da 4'e çıktı.

SONUÇLAR

Arsenal-Burnley: 3-1

Bournemouth-Brighton Hove Albion: 2-0

Chelsea-Leicester City: 0-1

Huddersfield-Southampton: 1-3

Manchester City-Crystal Palace: 2-3

Newcastle United-Fulham: 0-0

West Ham United-Watford: 0-2