Ligin 7. haftasında, zirve mücadelesi veren Manchester City, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'ın konuğu oldu.

Yıldız oyuncuları Sergio Agüero ve Gabriel Jesus'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği mücadelede Manchester City, 28. dakikada Kyle Walker'ın attığı golle rakibini 1-0 yendi.

Bu sonuçla Manchester City, bir maç eksiğiyle puanını 11'e çıkarırken, Sheffield United ise 1 puanda kaldı.