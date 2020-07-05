Manchester ekibi, ligin 33. hafta karşılaşmasında St. Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Che Adams'ın 16. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Southampton puanını 43'e çıkarırken lig ikincisi Manchester City 66 puanda kaldı.