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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City deplasmanda kazandı! - Futbol Haberleri

        Manchester City deplasmanda kazandı!

        İngiltere Premier Lig 16. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Luton Town'ı 2-1 mağlup ederek 4 maç sonra ligde galibiyet aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:42 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:42
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        Manchester City ligde galibiyeti hatırladı!
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        İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Luton Town'ı 2-1 mağlup etti.

        Premier Lig'deki 15. hafta maçında ev sahibi ekip, ilk yarıyı Elijah Adebayo'nun 45+2'de attığı gol ile 1-0 önde kapattı.

        Manchester City, 62. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Jack Grealish'in golleriyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Manchester City, bu sonuçla Premier Lig'deki 4 maçın ardından galip geldi.

        Bu sonucun ardından, Manchester City, 33 puanla 4. sırada yer alırken Luton Town ise 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

        Manchester City'de Norveçli golcü Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

        Günün diğer maçında ise Chelsea, deplasmanda Everton'a 2-0 yenilirken Fulham ise konuk ettiği West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.

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