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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City'den gelir ve kâr rekoru! - Futbol Haberleri

        Manchester City'den gelir ve kâr rekoru!

        İngiltere Premier Lig devi Manchester City, 2022-2023 sezonunda elde ettiği 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin karla rekor kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:38
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        M.City'den gelir ve kâr rekoru!
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        İngiltere'nin Manchester City Kulübü, 2022-2023 sezonunda 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin karla Premier Lig rekoru kırdı.

        Manchester City, sosyal medya hesabı üzerinden 3 kupayla tarihi başarı elde ettiği ve üst üste ikinci kez rekor gelir ve kar açıkladığı 2022-2023 sezonunun finansal raporunu yayımladı.

        Raporda, "Kulüp, önceki 12 aya göre 99,8 milyon sterlin artışla 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kar bildirdi; bu da önceki yılın rekoru olan 41,7 milyon sterlinin neredeyse 2 katıdır." bilgisi verildi.

        Manchester City'nin gelir ve kar rekorları, 1999'da Manchester United'ın ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan ikinci İngiliz kulübü oldukları 2022-2023'ün ardından geldi.

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