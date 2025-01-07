Manchester City'den Edin Dzeko paylaşımı
Manchester City, eski golcüsü Edin Dzeko'yu unutmadı. İngiliz devi, Fenerbahçe forması giyen Bosna-Hersekli yıldız için paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, 2011'de Wolfsburg'dan Manchester City'e transfer olmuştu.
İngiliz devi, yıldız golcüyü unutmadı. Manchester City'den Edin Dzeko ile ilgili paylaşım geldi.
Manchester City paylaşımında, "14 yıl önce bugün, tek ve eşsiz Edin Dzeko ile imzaladık." ifadelerini kullandı.
Edin Dzeko, Manchester City kariyerinde 189 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda Dzeko 72 gol ve 26 asistlik skor katkısı verdi.