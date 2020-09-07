Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de iki futbolcuda Kovid-19 tespit edildi. Manchester temsilcisinden yapılan açıklamada gerçekleştirilen PCR testleri sonrasında Aymeric Laporte ve Riyad Mahrez'in sonuçlarının pozitif olduğu belirtildi.

İki futbolcunun da kendilerini izole ettiğini ve semptom göstermediği kaydedildi.