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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City'de De Bruyne farkı: 20 gol 7 galibiyet! - Futbol Haberleri

        Manchester City'de De Bruyne farkı: 20 gol 7 galibiyet!

        Manchester City süper yıldızı Kevin De Bruyne'nin takıma dönüşüyle birlikte yenilmez bir hale geldi. İngiliz devi, Belçikalı yıldızın oynadığı son 7 maçı kazandı ve 20 gol attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 10:05 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:07
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          Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne Manchester City'e transfer olduğu günden bu yana takımın en değerli isimlerinden biri olurken son kazanılan kupalarda hep ön planda yer aldı.

        • 2

          Sezon başında sakatlık dolayısıyla takımdan uzak kalan 32 yaşındaki oyuncu geri dönüşüyle bıraktığı yerden performansına devam etti.

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          Kevin De Bruyne'nin dönüşüyle beraber yedi maça çıkan Manchester City yedi galibiyet aldı ve toplam 20 gol attı.

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          Bu süre zarfında da yıldız oyuncu 2 gol atıp 7 asist yaptı.

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          Bu sezon Manchester City formasıyla 9 maça çıkan De Bruyne 2 gol atıp 8 asist yaptı.

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