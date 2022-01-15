Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Chelsea'yi 70. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı golle mağlup etti.

Üst üste 12. galibiyetini alan Manchester ekibi, 56 puanla liderliğini sürdürdü.

Son 6 haftada 5. kez puan kaybeden Chelsea, 43 puanla ikinci sırada yer aldı.