Manchester City Borussia Dortmund maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Gün itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadeleler arasında sonucu en çok merak edilen maçlardan biri olan Manchester City Borussia Dortmund karşılaşmasıyla ilgili bilgileri bir araya getirdik!