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Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester City - Bayern Münih maçı CANLI YAYIN | UEFA Şampiyonlar Ligi - İşte ilk 11'ler

Manchester City - Bayern Münih maçı CANLI YAYIN

Manchester City-Bayern Münih maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. 'Erken final' yakıştırmaları yapılan dev eşleşmede Manchester City ile Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında İngiltere'de kozlarını paylaşıyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılıp rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Manchester City Bayern Münih maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 11.04.2023 - 20:58 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester City - Bayern Münih maçı CANLI YAYIN | UEFA Şampiyonlar Ligi - İşte ilk 11'ler
HABERTURK.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

STAT: Etihad
HAKEM: Gil Manzano (İspanya)
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Manchester City ile Bayern Münih, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Manchester City: Ederson, Dias, Ake, Stones, Akanji, Rodri, İlkay, B. Silva, De Bruyne, Grealish, Haaland

Bayern Münih: Sommer, de Ligt, Upamecano, Davies, Pavard, Goretzka, Kimmich, Coman, Gnabry, Sane, Musiala

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GUARDIOLA 3. KUPASINI İSTİYOR

2011'de Barcelona ile ikinci kez kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan bu yana kupayı kaldıramayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, hem takımının hem kendisinin uzun bekleyişine son vermek için önce eski takımı Bayern Münih'i elemek zorunda.

52 yaşındaki Guardiola, Münih'te geçirdiği üç yıl boyunca (2013-2016) 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, birer kez Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

2020'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih'le ayrılışının ardından ilk kez karşılaşacak Guardiola, yarı final biletini alırsa Lampard yönetimindeki Chelsea ya da kupayı 14 kez müzesine götüren Real Madrid ile eşleşecek.

BAYERN, TUCHEL'LE ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Bayern Münih ise Chelsea gibi çeyrek final öncesi teknik direktör değişikliğine giden iki takımdan biri... Takımın performansından memnun olmayan ve Julian Nagelsmann ile yollarını ayıran Bavyera temsilcisi, sezon başında Chelsea'den kovulan Thomas Tuchel ile anlaştı.

2020'de Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, bir yıl sonra Chelsea ile kupayı kaldırmayı başarmıştı.

Karşılaşmaların rövanşları 18 Nisan Salı ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ise 10 Haziran’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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