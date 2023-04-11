UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.
STAT: Etihad
HAKEM: Gil Manzano (İspanya)
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Manchester City ile Bayern Münih, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.
Manchester City: Ederson, Dias, Ake, Stones, Akanji, Rodri, İlkay, B. Silva, De Bruyne, Grealish, Haaland
Bayern Münih: Sommer, de Ligt, Upamecano, Davies, Pavard, Goretzka, Kimmich, Coman, Gnabry, Sane, Musiala
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GUARDIOLA 3. KUPASINI İSTİYOR
2011'de Barcelona ile ikinci kez kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan bu yana kupayı kaldıramayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, hem takımının hem kendisinin uzun bekleyişine son vermek için önce eski takımı Bayern Münih'i elemek zorunda.
52 yaşındaki Guardiola, Münih'te geçirdiği üç yıl boyunca (2013-2016) 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, birer kez Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.
2020'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih'le ayrılışının ardından ilk kez karşılaşacak Guardiola, yarı final biletini alırsa Lampard yönetimindeki Chelsea ya da kupayı 14 kez müzesine götüren Real Madrid ile eşleşecek.
BAYERN, TUCHEL'LE ŞAMPİYONLUK İSTİYOR
Bayern Münih ise Chelsea gibi çeyrek final öncesi teknik direktör değişikliğine giden iki takımdan biri... Takımın performansından memnun olmayan ve Julian Nagelsmann ile yollarını ayıran Bavyera temsilcisi, sezon başında Chelsea'den kovulan Thomas Tuchel ile anlaştı.
2020'de Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, bir yıl sonra Chelsea ile kupayı kaldırmayı başarmıştı.
Karşılaşmaların rövanşları 18 Nisan Salı ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ise 10 Haziran’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.