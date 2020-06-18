Ligde ikinci sırada yer alan Manchester City, Etihad Stadı'nda Londra ekibi Arsenal'i konuk etti.

Manchester City, maçın ilk yarısını Raheem Sterling'in 45+2'nci dakikada attığı golle önde kapadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester City, 52. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti.

Manchester City, 90+2'nci dakikada Phil Foden'in attığı golle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Konuk ekip Arsenal'de David Luiz maçın 49. dakikasında kırmızı kart gördü.

Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 60'a çıkarırken, Arsenal ise 40 puanda kaldı.