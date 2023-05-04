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Manchester City: 3 - West Ham United: 0 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 28. hafta erteleme maçında Manchester City, sahasında West Ham'ı 3-0 mağlup etti

Giriş: 04.05.2023 - 00:05 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester City: 3 - West Ham United: 0 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta erteleme maçında Manchester City, sahasında West Ham'ı konuk etti.

Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-0 kazanarak üç puanı aldı ve liderliğe yükseldi.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 50. dakikasında Nathan Ake City'i öne geçirirken 70. dakikada gol makinası Haaland sahneye çıkararak farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Foden attığı golle skoru belirleyen isim oldu.

Bu sonuçla Manchester City, puanını 79'a yükselterek 1 maç eksiği olmasına rağmen Arsenal'i 1 puan üzerinde liderlik koltuğuna oturdu. West Ham ise 34 puanda kaldı.

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