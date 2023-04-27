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Haberler Futbol İngiltere Manchester City: 4 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU! Manchester City'den zirveye dev adım!

Manchester City: 4 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

Manchester City, Premier Lig'de lider Arsenal'i 4-1 mağlup etti ve zirve yolunda önemli bir 3 puan elde etti. Arsenal'den iki maçı eksik olan Manchester City bu galibiyetle aradaki puan farkını da 2'ye indirdi

Giriş: 27.04.2023 - 00:01 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester City: 4 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU! Manchester City'den zirveye dev adım!
HABERTURK.COM

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal'ı ağırlayan Manchester City, rakibini 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Manchester City, ligde son üç maçında berabere kalarak yara alan lider Arsenal'ı ağırladı.

Manchester temsilcisi, seyircisinin desteğini arkasına alarak başladığı maçın 7. dakikasında Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Saliba'nın eksikliğini bu maçta da yoğun şekilde hisseden Arsenal kalesine yüklenmeye devam eden ev sahibi ekip, 45+2. dakikada John Stones ile skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarının başında bir kez daha sahneye çıkan Kevin de Bruyne, şık golüyle takımını 54. dakikada 3-0 öne geçirdi. Arsenal'ın 86. dakikada Holding ile farkı ikiye indirdiği mücadelenin 90+5. dakikasında Norveçli futbolcu Haaland, maçın skorunu belirleyen golü attı: 4-1.

Son 6 sezonda 5. şampiyonluğu kovalayan ve iki maç eksiği bulunan Manchester City, bu galibiyetinin ardından puanını 73'e çıkarırken, lider Arsenal 75 puanda kaldı.

Arsenal, ligde 2 Mayıs Salı günü sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Manchester City ise 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.

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