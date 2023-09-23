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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 2 - Nottingham Forest: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 2 - Nottingham Forest: 0 MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek 6'da 6 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:42 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:42
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        Manchester City, 10 kişiyle kazandı
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        Premier Lig'in 6. haftasında son 3 sezonun şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı'nda Nottingham Forest'ı ağırladı.

        Ev sahibi takım, 7. dakikada Phil Foden ve 14. dakikada Erling Haaland'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

        City'de Rodri, 46. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Manchester City, puanını 18'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Nottingham Forest ise 7 puanda kaldı.

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