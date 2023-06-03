Premier Lig’i de şampiyonlukla tamamlayan Manchester City, böylece duble yapmış oldu. Karşılaşmaya Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan damga vurdu. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Manchester City, henüz 13. saniyede İlkay Gündoğan’ın golüyle öne geçti. Manchester United bu gole 33. dakikada Bruno Fernandes’in penaltı golüyle karşılık verdi.
İlk yarısı 1-1 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Manchester City, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İlkay Gündoğan’ın golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City kupanın sahibi oldu.
İSTANBUL’A ‘ÜÇLEME’ İÇİN GELECEK
Premier Lig şampiyonluğunun ardından FA Cup’ı da kazanan Manchester City, Şampiyonlar Ligi finalini de kazanması halinde ‘üçleme’ yapmayı başaracak.
İngiltere’de daha önce sadece Manchester United’ın yakaladığı başarıyı tekrarlamak isteyen Manchester City, 10 Haziran’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşı karşıya gelecek.
Manchester United, 1998-99 sezonunda Sir Alex Ferguson yönetiminde Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırarak İngiliz futbol tarihinde bu üçlemeyi yapan ilk ve tek takım unvanına sahip.