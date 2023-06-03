Premier Lig’i de şampiyonlukla tamamlayan Manchester City, böylece duble yapmış oldu. Karşılaşmaya Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan damga vurdu. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Manchester City, henüz 13. saniyede İlkay Gündoğan’ın golüyle öne geçti. Manchester United bu gole 33. dakikada Bruno Fernandes’in penaltı golüyle karşılık verdi.

İlk yarısı 1-1 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Manchester City, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İlkay Gündoğan’ın golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City kupanın sahibi oldu.