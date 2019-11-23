Chelsea 21. dakikada Kante'nin golüyle öne geçerken, Manchester City'ye galibiyeti getiren goller 29. dakikada de Bruyne ve 37. dakikada Mahrez'den geldi.

Manchester City'de Türk asıllı Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, yedek kulübesinde başladığı maçın 52. dakikasında Rodri'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 28 yaptı ve lider Liverpool ile arasındaki 9 puan farkı korudu. Chelsea ise ligde 6 maç sonra yenildi ve 26 puanda kaldı.

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacakken, Chelsea evinde West Ham'ı konuk edecek.