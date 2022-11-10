İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Manchester City, sahasında Chelsea'yi ağırladı.

Ettihat Stadı'nda oynanan maçı Manchester City, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken 53. dakikada sahneye çıkan Riyad Mahrez sessizliği bozdu. 58'de bu kez genç golcü Julian Alvarez adından söz ettirerek golünü attı ve farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Chelsea baskısı sonuç vermeyince City sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.