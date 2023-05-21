İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 81 puanlı Arsenal'in önünde bir maçı eksik 88 puanlı Manchester City zirvede yer aldı. City maç sonunda kupasına kavuştu. Kupayı İlkay Gündoğan kaldırdı.