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        Haberler Futbol İngiltere Manchester City: 1 - Arsenal: 4 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 1 - Arsenal: 4 MAÇ SONUCU

        İngiltere Süper Kupa'da (FA Community Shield) Arsenal, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin ardından Manchester City'yi penaltılar sonunda 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 20:41
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        Arsenal, City'yi devirdi!
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        Başkent Londra'daki tarihi Wembley Stadı'nda oynanan yeni sezonun ilk kupa mücadelesinde, Manchester City ile Arsenal karşılaştı.

        İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci devresinde City, 77. dakikada Cole Palmer'in ağları sarmasıyla 1-0 öne geçti. Mücadelenin son bölümünde ataklarını sıklaştıran Arsenal, 90+11. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresinin bu skorla tamamlanmasının ardından penaltılara geçildi.

        Arsenal, penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayarak tarihinde 17. kez bu kupanın sahibi oldu.

        Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, lig ve İngiltere Kupası'nda zirveye ulaşarak "üçleme" (treble) yapan City ise sezona kupayla başlama fırsatını değerlendiremedi.

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