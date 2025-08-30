Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Manchested United: 3 - Burnley: 2 | MAÇ SONUCU (M. United uzatmalarda kazandı!) - Futbol Haberleri

        Manchested United: 3 - Burnley: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United sahasında Burnley'i konuk etti. Mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 19:06 Güncelleme: 30.08.2025 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        M. United uzatmalarda kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Burnley kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

        M. United'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Josh Cullen (k.k), 57'de Bryan Mbeumo ve 90+7'de Bruno Fernandes (p) kaydetti. Konuk takımın golleri ise 55'te Lyle Foster ve 66. dakikada Jaidon Anthony'den geldi.

        Kırmızı Şeytanlar'da milli kaleci Altay Bayındır mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Man. United ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Burnley ise 3 puanda kaldı.

        Ligin 4. haftasında Manchester United deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Burnley ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Kızılderili aileden belgesellik bağ
        Kızılderili aileden belgesellik bağ
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Habertürk Anasayfa