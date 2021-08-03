Patileri, kulakları ve gövdesi yanmıştı... 'Kurtulması mucize'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınında çok sayıda hayvan da öldü ya da yaralandı.
AA'nın haberine göre yangın sırasında Oymapınar Mahallesi'nde tamamen yanan bir evde yaralı halde bir köpek gören vatandaşlar, durumu Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'ne bildirdi.
Yaralı hayvanlar için yangının ilk günlerinde İstanbul'dan Antalya'ya gelen dernek üyeleri, adrese giderek yaralı köpeğe ulaştı.
Manavgat ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürülen ve Şanslı adı verilen köpek, mama verilip tedaviye alındı.
Derneğin sosyal medya hesabı aracılığıyla durumdan haberdar olan çok sayıda kişi, köpeği sahiplenmek istedi.
"BU KÖPEĞİN YARALI HALDE KURTULMASI MUCİZE OLMUŞ"
Derneğin saha sorumlusu Ceyhun Güven, yangının ikinci gününde bölgeye gelerek yaralı hayvanlara yardım ettiklerini dile getirdi.
İhbar üzerine gittikleri mahallede Şanslı'yı oldukça kötü halde bulduklarını vurgulayan Güven, "Patileri, kulakları ve gövdesinde yanıklar vardı. Evin bahçesindeki bütün küçükbaşlar telef olmuştu. Bu köpeğin yaralı halde kurtulması mucize olmuş. İnsanlar sahiplenmek isteyince sahibine ulaştık ve bize 'Sadece canlı olarak köpeğim kaldı. Onu bırakmayacağım.' dedi. Sağlık durumu gayet iyi. Tedavisi bitince sahibine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Dernek üyesi Ece Kocaoğlu da Şanslı adını verdikleri köpeğin kurtuluşunun herkesi mutlu ettiğini kaydetti.
Dumandan etkilenen 4 köpeği de veterinere götürdüklerine değinen Kocaoğlu, ihbar geldikçe bütün hayvanlara yardım ettiklerini, sahipsiz hayvanları da İstanbul'daki çiftliğe götüreceklerini belirtti.
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