Manavgat'ta korkutan orman yangını!

Yangın, saat 14.00 sıralarında Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanda başladı. Köprülü Kanyon Milli Parkı içindeki Oluk mevkiinde çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

DHA'nın haberine göre, yangın bölgesine sevk edilen 2 helikopter ve 5 arazözle alevlerin söndürülmesi için çalışmaya başlandı. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.