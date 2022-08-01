Manavgat'ta çaya giren genç boğuldu

İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Köprüçay'a giren ve akıntıya kapılıp kaybolan gencin cesedi bulundu.

Olay, Karabük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile beraber tatil ve piknik yapmak için mahalleye gelen Mehmet Özdemir (28), serinlemek için Köprüçay'a girdi. İHA'nın haberine göre; genç, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), AFAD, AKUT'un yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonunda Özdemir'in cesedi suya girdiği bölgenin hemen yakınında, bir saat içinde bulundu. Talihsiz gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.