İki otomobil çarpıştı: İngiliz uyruklu şahıs öldü

Manavgat'ta yaşayan İngiliz uyruklu Anthony Brian'ın (76) kullandığı 07 MA 511 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Kır yönetimindeki 42 B 5978 plakalı otomobil, Çavuşköy Mahallesi'nde çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, aydınlatma direğini devirerek ters dönen aracın sürücüsü Brian, yaşamını yitirdi, diğer sürücü Kır yaralandı. Kır, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Anthony Brian'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten ilerledi.