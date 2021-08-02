Manavgat'ta feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Alanya'dan Antalya Havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otobüs takla attı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişide yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor.