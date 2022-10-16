Manavgat'ta dev hortum

Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde denizde ortaya çıkan hortum korkuttu. Yaklaşık 5 dakika devam eden doğa olayı ilçenin her köşesinden görüldü. Sahilin yaklaşık 5 mil açığında oluşan ve denizden de su çektiği anlar görüntülere yansıyan hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

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